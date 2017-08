Breekt Pikachu record op 100 meter sprint?

De wereldkampioenschappen atletiek staan op het punt van beginnen. En dat is ook ’s werelds bekendste Pokémon Pikachu niet ontgaan. In onderstaand filmpje zie je hoe de grappige gele wezens zich in het zweet werken om goed voor de dag te komen op de atletiekbaan.

Volgens de website 9GAG trainen ze voor de Olympische Spelen, maar daar zijn de wereldkampioenschappen natuurlijk een uitstekende voorbereiding op.

Dus mochten onze helden Dafne Schippers en Sifan Hassan de komende dagen nog wat inspiratie op willen doen, of gewoon even willen lachen… En nu maar hopen op veel Nederlands succes de komende anderhalve week in Londen!

