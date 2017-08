Betoverde jurken op magische plekken

De Russische fotografe Kristina Makeeva heeft een jaloersmakende baan. Ze reist de wereld over om modellen in prachtige jurken op de mooiste plekken te fotograferen.

Dat haar dit bijzonder goed afgaat, bewijst ze op Instagram. Haar ruim 300.000 volgers kunnen zich telkens weer afvragen wat er nu mooier is: de jurk of de prachtige setting?

Top 5

Wij krijgen in elk geval niet genoeg van de haast perfecte kiekjes. Een top 5:

Sint-Petersburg, Rusland

Cappadocië, Turkije

Parijs, Frankrijk

Provence, Frankrijk

