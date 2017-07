Zomers weer op komst: donderdag 29 graden

Zonnebril op en genieten van zomerse temperaturen! Dat is waar we in de zomer op zitten te wachten. Vanaf donderdag is het zover: De temperatuur loopt dan op naar waarden tussen de 25 en 29 graden!

Zomer komt eraan

Tot donderdag is het nog wat wisselvallig, maar vanaf dan wordt het serieus zomers. Donderdag stijgt de temperatuur tot tegen de dertig graden, langs de Belgische grens zou het zelfs tropisch kunnen worden met ruim 30 graden. Dat meldt Weeronline.

In het noorden van het land is het door een zwakke tot matige (noord)oostenwind vanaf het water van de Noordzee iets koeler. Daar wordt het niet warmer dan 24 graden. Aan het eind van de donderdag kan het in het zuidwesten onweren.

Volgens het weerbureau is het vrijdag met 25 tot 30 graden opnieuw zomers. Alleen op de Wadden en langs de Zeeuwse kust wordt het iets minder warm. De zon schijnt gelukkig flink, maar ook vrijdag kan het hier en daar gaan onweren.

Weekend

En in het weekend? Dan blijft het warm met temperaturen van 22 tot 24 graden in de kustprovincies en 25 tot 28 graden in het binnenland. Zondag daalt de temperatuur weer wat en is er vooral in het binnenland kans op onweer.