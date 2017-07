Zó schattig kunnen ratten zijn

Ze is gek op ratten en wil iedereen laten zien hoe lief ze zijn. Daarom maakt Diane Özdamar al jaren schattige foto’s van haar beste maatjes. En die deelt ze nu met de wereld.

„Deze ratten zijn allesbehalve vieze, gemene, kleine monsters! Het zijn juist zeer intelligente, sociale beestjes die ervan houden om met elkaar en hun favoriete mensen te communiceren”, schrijft ze op Bored Panda. „Ze spelen graag en houden ervan om te knuffelen.”

Meer foto’s vind je via onderstaande link:

Lief

Al gauw deed het bericht het zeer goed op de site. Ook op Facebook volgden veel reacties. Of het nu wel of geen schattige beesten zijn, daarover verschillen de meningen volop. Sommigen zagen het als een mooie kans om samen met hun eigen huisdier op de foto te gaan. Zo ook het meisje in onderstaand bericht. Best lief, toch?

