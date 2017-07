Webdeveloper Madalyn Parker uit het Amerikaanse Michigan besloot haar team pas geleden te laten weten een paar dagen thuis te blijven om zich op haar mentale gezondheid te richten. Maar dat haar baas zo goed zou reageren, had ze nooit verwacht. En met haar velen, want: zo'n begripvolle baas willen we allemaal wel, stellen meerdere twitteraars.

Madalyn was zo onder de indruk van zijn mail dat ze besloot de conversatie op Twitter te posten. Door de begripvolle reactie van haar werkgever gaat het bericht inmiddels hartstikke viral. Het bericht was dinsdagavond al 12.000 keer geretweet en 36.000 keer geliket.



„Ik wil je persoonlijk bedanken voor het sturen van e-mails als deze”, schrijft de baas. „Telkens als je dat doet, gebruik ik het als herinnering van het belang om ziektedagen te gebruiken voor de mentale gezondheid. Ik kan niet geloven dat dit niet bij alle organisaties de standaard is. Je bent een voorbeeld voor ons allen.”

Lang niet iedereen is even begripvol als Madalyns baas, maar het gros van de twitteraars is vol lof over haar werkgever. Velen geven aan dat ze wilden dat ze ook zo'n baas hadden. Twitteraar Ami-lee Price nam het dinsdag eveneens op voor Madalyn en haar werkgever. „Ik hou hiervan Madalyn! We hebben meer werkgevers als deze nodig!”, schrijft ze vol overtuiging.

Ben jij het met haar eens?

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!