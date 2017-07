Vijf pups vervoeren met kinderfiets? Zo doe je dat!

Wat doe je wanneer je als jochie in je eentje vijf pups wil vervoeren? Juist, dan stap je op je fiets, pak je je speelgoedtrucks en zet je je hondjes daarin. En eentje plaats je voorin de fietsmand omdat dat nog gezelliger is. Nog even een touw vinden om te zorgen dat je ze goed voort kan trekken en klaar is Kees.

Klinkt ingewikkeld? Niet voor het jongetje in onderstaand filmpje. Tevreden trapt hij in het rond terwijl vooral de puppy’s in de eerste speelgoedvrachtwagen zich prima lijken te vermaken.

Sinds nieuws- en entertainmentsite LADbible de video woensdagmiddag op Facebook heeft geplaatst, gaat deze enorm hard. Woensdagavond laat was hij al ruim 3,7 miljoen keer bekeken en hadden ruim 53.000 mensen gereageerd.

‘Er is geen videogame die dit soort plezier kan toppen’, ‘dit is het beste wat je de hele dag gaat zien’ en ‘ik wil ze allemaal adopteren’ zijn enkele reacties. Er zijn zelfs Facebookgebruikers die aangeven mopshondjes te willen om net als de jongen in het filmpje ‘treintje’ met hen te kunnen rijden.

