Telefoonhoesje met man met luier hit op Amazon

Kunstmatige intelligentie gaat steeds harder en haalt ons binnenkort misschien wel in. Zo kunnen robots muziek en boeken schrijven. En telefoonhoesjes ontwerpen. Althans, dat leek ze bij Amazon.com een goed idee.

De website ontwikkelde een speciale robot die telefoonhoesjes kan ontwerpen. Dat ging helaas voor het bedrijf niet helemaal zoals gepland. De bot moest de hoesjes maken op basis van afbeeldingen die met populaire zoektermen te vinden zijn. Dat levert geen populaire hoesjes op, maar vooral hele bizarre.

Gekke hoesjes

Het is een nogal gekke, ietwat belachelijke reeks hoesjes. De zoektermen zijn namelijk niet de meest voor de hand liggende. De termen ‘cheese wheel on bady’ (ronde kaas op schatje) en ‘adult diaper worn by old man with a crutch’ (luier voor volwassenen gedragen door oude man met kruk) blijken razend populair. Met de bijbehorende afbeeldingen, dus. Erg charmant staat het niet op je telefoonhoesje.



Tot overmaat ramp zijn er ook nog eens duizenden van deze hoesjes gegenereerd. Van lijntjes cocaïne tot buttplugs, er blijken een hoop gekke afbeeldingen gezocht te worden. De ietwat gênante collectie is inmiddels van de website verdwenen. Gelukkig hebben we de plaatjes nog.