Overenthousiaste foto's adoptiehonden gaan viral

Over de hele wereld zitten er ontelbaar veel honden in het asiel die dagelijks met smart wachten op een nieuw baasje. Waarom zou je dan nog een 'nieuw' hondje uitkiezen?

Dat is precies wat de zus van Meriah Jae dacht. Ze bracht een bezoekje aan het plaatselijke asiel en ontmoette daar Charlie: een knappe pitbull die nog een tikkeltje verdrietig uit zijn ogen keek. Totdat de viervoeter een nieuw thuis kreeg.

Meriah Jae was zo onder de indruk van de enthousiaste hond dat ze de foto’s op Twitter zette met de simpele, doch sterke boodschap ‘adopt, don’t shop’.

Adoptiefoto's online

Een spreuk die werd gehoord, want inmiddels is de tweet meer dan 133.000 keer geretweet en stromen de hartjes nog binnen. Terwijl Charlie geniet van zijn nieuwe leven, is de pitbull symbool geworden voor adoptie en kwamen andere mensen ook op het idee de voor-en-na-foto’s van hun geadopteerde harige vrienden online te zetten: