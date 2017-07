Ontsnapte schildpadden vertragen vluchten JFK

Uit het naastgelegen Jamaica Bay waar liefst ongeveer veertig schildpadden overgelopen naar de luchthaven. Deze zochten hun weg over het vliegveld en kwamen ook op de start- en landingsbanen terecht. Hierdoor konden de vliegtuigen niet vertrekken. „Ze moesten even wacht houden", zo zegt een woordvoerder.

Een vertraagde vlucht is nooit leuk, maar de reden die de reizigers op het New Yorkse vliegveld JFK te horen kregen zal ongetwijfeld een glimlach op het gezicht hebben bezorgd. Het ging namelijk om een groep ontsnapte schildpadden.

