Konijnen vluchten voor overstroming op rug schapen

Een deel van Nieuw-Zeeland werd geteisterd door een overstroming. Ferg Horne, een boer, ging even kijken bij zijn buurman om zeker te weten dat zijn dieren weg konden vluchten voor het opkomende water. Hij wist dat zijn buurman naar een bruiloft was. Toen hij aankwam zag hij de schapen op een hoopje staan. Op sommige schapen zaten wat zwarte vlekken. Dat bleken konijnen te zijn.

Meeliften

De dieren waren meegelift op de ruggen van de schapen. Die hadden een kleine heuvel gevonden waarop ze veilig waren voor het water. Toch stonden ze nog steeds niet helemaal droog en dus bleven de konijnen rustig op hun ruggen zitten.

„Ik dacht eerst dat de dieren vies waren geworden door de overstroming. Maar toen zag ik dat het konijnen waren", zegt Horne in een interview met The Guardian. „Ik kon mijn ogen niet geloven."

Vluchten

De konijnen konden zich goed vast houden aan het wol van de schapen. De dieren waren nat geworden maar verder niet gewond. Toen Horne de schapen bij elkaar dreef, renden de konijnen vlug de bosjes in.

Vindingrijk

Maar niet voordat Horne een foto van het schouwspel had gemaakt. Zijn zoon plaatste dat op Facebook en in een mum van tijd ging de foto viral. Normaal gesproken maakt Horne de konijnen af, zegt hij nog. Het is echt een plaag in zijn gebied. Maar omdat ze zo vindingrijk waren geweest, maakte hij dit keer een uitzondering.