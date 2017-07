Jongen (15) steelt harten van Britse treinreizigers

Hij is pas 15 jaar, maar was de afgelopen dagen een onmisbare kracht voor de Britse spoorwegmaatschappij Southern. De keuze om Eddie – die wat werkervaring op wilde doen – het Twitteraccount van het bedrijf te laten beheren, pakte geweldig uit. In zijn eentje toverde de jongen een glimlach op het gezicht van veel treinreizigers.

Je kon de tijdelijke werkkracht via het account alles vragen. Wie denkt dat dit over aankomst- en vertrektijden ging, heeft het mis. Twitteraars wisten Eddie massaal te vinden met de gekste vragen. Enkele voorbeelden: Zal ik fajita’s met kip eten vanavond of groene curry met kip? Zou je liever vechten tegen een eend ter grootte van een paard of 100 paarden ter grootte van een eend? En: Waarom dragen Engelse mannen altijd sokken en sandalen op vakantie?

Voor Eddie was geen vraag te gek. ‘Ik zou voor de fajita gaan. Zorg dat je voor mij ook wat maakt’ en ‘Ik zou voor die 100 kiezen. Een eend van het formaat paard lijkt me behoorlijk eng. Jij?’ en ‘Ik zou het niet weten. Ik geef de voorkeur aan slippers’, luidden zijn antwoorden. Reacties daarop bleven uiteraard niet uit. Al snel werd de hashtag #AskEddie een hit.

Volgens veel twitteraars is Eddie een held. ‘Hij heeft bijna het onmogelijke gedaan en ervoor gezorgd dat mensen van Southern Rail zijn gaan houden’, zegt Chris. ‘Geef deze jongen een baan’, stelt Amyleigh.

En Eddie? Die vindt het vooral leuk dat hij zoveel mensen blij heeft gemaakt. Alhoewel hij het liefst nog veel meer vragen had beantwoord.

Ook op camera doet Eddie het uitstekend. Het bewijs zie je hieronder:

