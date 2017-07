Hond redt jong hert van de verdrinkingsdood

Mark Freeley heeft alle reden om trots te zijn op zijn hond Storm. De golden retriever redde afgelopen weekend namelijk een babyhert van de verdrinkingsdood door het beestje uit het water te trekken.

Geen normale wandeling

Het leek een normale weekendwandeling te worden voor Freeley en zijn honden totdat Storm ineens te water ging. Daar zag hij namelijk een meter of tien van de wal een hulpeloos babyhert drijven en aarzelde niet. Te zien is hoe de hond het hert eruit sleept en daarna het beestje tot kalmte maant en even bijstaat.

Na een tijdje - toen de camera al niet meer draaide - rende het hert in wilde paniek nogmaals het water in en ditmaal verder van de kust. De inmiddels toegesnelde medewerkers van het eiland maakten een lasso en trokken het hert nogmaals naar de kant.

Tijdens het inhalen van het jonge hert, werd eigenlijk pas duidelijk wat voor een zware inspanning Storm in eerste instantie had geleverd. „Ik denk namelijk niet dat ik hem zonder mijn partner aan de kant had gekregen”, zegt eilandbewaakster Erica Knutzig tegenover CBS News.

Verzorgd

Het jonge hert wordt momenteel verzorgd in een opvangcentrum voor wilde dieren totdat het in een betere conditie komt. En Storm? Die heeft ongetwijfeld een extra grote bak hondenbrokken gekregen.