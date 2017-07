Man koopt voor prikkie codeermachine op rommelmarkt

De getrainde speurneuzen onder ons weten wat voor verborgen schatten je op een rommelmarkt kan aantreffen, áls je maar goed zoekt. Nou, dat deed deze professor: op een rommelmarkt in Roemenië kocht hij een waardevolle Enigma-codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog voor slechts 100 euro. Voor hoeveel geld hij hem doorverkocht? Juist, iets meer: 45.000 euro. Goeie deal.

De verkoper op de rommelmarkt dacht dat het om een leuke, oude typemachine ging. Hij was blij met 100 euro, maar de man die hem kocht was nog veel meer in zijn nopjes. Hij wist wel degelijk wat hij kocht.

Reuters meldt dat de man een professor in cryptografie (geheimschrift) is en direct zag dat het om een Enigma-codeermachine ging. De professor liet de machine vervolgens verkopen door een online veilinghuis in Boekarest voor 45.000 euro. Veel geld, maar voor een dergelijke machine nog relatief goedkoop.

Nazi’s

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi’s de enigmacode om hun communicatie te vergrendelen. Enigma betekent ‘raadsel’ in het Grieks. De orders voor de legertroepen moesten vervolgens ontcijferd worden met een codeermachine.

De Poolse en uiteindelijk ook de Britse inlichtingendienst wisten uiteindelijk de enigmacodes van nazi-Duitsland te kraken, wat een schat aan informatie opleverde over de Duitse oorlogsvoering.