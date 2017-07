Drank meesmokkelen op gala? Zo doen deze tieners het

Naar een schoolgala zonder alcohol? Dat zagen vijf Britse tienermeisjes niet zitten. Zij wisten wel hoe het ze toch zou lukken om een grote hoeveelheid drank mee te smokkelen. Door net te doen alsof je heupfles vol sterkedrank je handtas is. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen: bij controle je heupfles een kwartslag draaien.

Tiener Eleanor Clarke (het meisje met de zilveren ‘handtas’) schrijft zelf ook verbaasd te zijn dat ze zo makkelijk met drank het schoolfeest binnenkwam. „Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee hoe ik erin ben geslaagd om een enorme heupfles als tas voor het schoolgala mee te krijgen”, tweet ze.

En als je eenmaal weet wat ze heeft gedaan, valt de enorme fles, waar maar liefst 3 liter drank in past, niet meer te missen. Sommige twitteraars vinden het niet kunnen, maar het gros bestempelt het als een briljante actie.

