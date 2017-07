Buldog is haar puppy’s te snel af

Als moeder van acht kleintjes kan het je soms even te veel worden. Dat was ook zo voor de buldog in onderstaand filmpje. Terwijl de puppy’s stuk voor stuk om moeders aandacht vechten, besluit mama het op een lopen te zetten.

Haar kroost rent er zo hard als het kan achteraan, maar kan niet voorkomen dat de grote buldog op een bank springt. En tja, die is te hoog voor de puppy’s. Ondanks alle smachtende blikken van de kleintjes vermoeden wij dat de buldog nog even van haar rust heeft genoten.

Via de Facebookpagina van nieuws- en entertainmentsite LADBible is het filmpje sinds donderdagochtend al 3,4 miljoen keer bekeken.

Facebookgebruikers reageren ook volop op het filmpje (al meer dan 53.000 keer).

Sommigen hebben alle begrip voor de buldog. „Ik heb slechts drie kinderen, maar ik ben ook heel vaak de badkamer in gerend terwijl ik achtervolgd werd door ‘mammie, mammie, mammie’-roepend kroost”, zegt de een. Een ander zegt juist niet te begrijpen hoe de buldog dit kan doen. „Hoe kun je nu weg willen lopen van zo veel schattigheid?”

Lees ook: Hond Puffie verovert Instagram

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!