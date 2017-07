Hond Puffie verovert Instagram

Chowchow Puffie verovert Instagram met zijn avonturen. Sinds de Chinese hond afgelopen juni een nieuw thuis vond in Maleisië, kun je hem dagelijks volgen. En dat doen inmiddels al ruim 61.000 mensen.

Zowel zijn foto’s als filmpjes worden met de dag populairder. „De foto's en filmpjes van Puffie maken mijn dag”, „zó schattig” en „we willen je knuffelen” zijn enkele van de vele reacties van fans. En als je het schattige, witte bolletje ziet, moet het toch wel raar lopen als Puffie niet heel snel de 100.000e volger kan verwelkomen.

Top 5

Hieronder onze persoonlijke top 5 van de afgelopen week.

