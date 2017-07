Cafébaas overladen met lof na kop soep aan dakloze

Wie in de horeca werkt, kan natuurlijk niet zomaar een gratis maaltijd weggeven. Maar Marijana Cortan, baas van het Tilburgse eetcafé Frank en Vrij twijfelde dinsdag naar eigen zeggen geen seconde om een dakloze een kom soep te geven.

Van zijn stokje

„Hij zag eruit alsof hij zo van zijn stokje kon gaan”, zo verklaart Cortan haar goede daad tegenover RTL Nieuws. „Hij had medicijnen bij zich dus daar bracht ik hem een glas water voor.”

Vervolgens bood ze de man ook te eten aan, maar deze weigerde om zich eens goed vol te gooien. Na enig aandringen nam hij een kop soep. „Hij heeft me vervolgens tien minuten lang bedankt. Hij hoefde echt niets anders te eten, hij was me zo dankbaar, god zou over me waken. Ik heb tegen hem gezegd: als ik iets voor je kan doen, laat het me dan weten.”

Lees ook: Dakloze Stephen ontpopt zich tot held na aanslag

Een andere klant zag het gebeuren en was onder de indruk van de nobele actie. Hij maakte een foto en gooide die op Facebook. Sindsdien is Cortan overstelpt met positieve reacties. „Wat een impact heeft dit, niet normaal. Ik weet niet wat me overkomt."

Dubbel gevoel

Zelf is ze echter niet heel erg onder de indruk van haar daad. „Het had niet goed gevoeld om hem niets te geven. Het is heel dubbel. Ergens vind ik het jammer dat iedereen zo met ‘wauw!’ reageert. Het zou normaal moeten zijn. Ik vind dat we zoiets allemaal zouden moeten doen.”