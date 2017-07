Actie LAK door Tijn haalt streefdoel van een miljoen

Tijn Kolsteren werd eind 2016 vanuit het niets een nationale held. Het zesjarige jochie was al ongeneselijk ziek, maar zette zich desondanks in voor 3FM Serious Request en hun doel om geld op te halen om zo de sterfte door longontsteking terug te dringen.

Nu wordt er een week lang geld opgehaald voor de stichting Semmy, die zich inzet in de strijd tegen zijn ziekte hersenstamkanker. Want hoewel Tijn zelf niet meer genezen kan worden, zijn er kinderen die aan dezelfde ziekte lijden of gaan lijden, die nog wel te behandelen zijn.

Dure robot

Voorafgaand aan de week werd als doel gesteld om een miljoen euro op te halen zodat Nederland ook een speciale robot kan aanschaffen. De robot kan zo nauwkeurig te werk gaan, dat hij via een smalle buis de medicijnen direct in de tumor kan brengen.

Mensen konden gewone gelddonaties doen voor stichting Semmy, maar uiteraard konden ze ook nagellak van Tijn (LAK door Tijn) kopen. Tijdens Serious Request vroeg Tijn immers aan heel Nederland om de nagels te lakken. Op social media delen veel kopers inmiddels de foto's van de binnengekomen potjes lak onder de hastag #lakdoortijn

Gaat verder

Hoewel de grens van de miljoen euro bereikt is, mag er nog altijd gedoneerd worden voor de actie. Deze loopt officieel vrijdag om 12:00 uur pas af. Voor meer informatie kijk op de website van LAK door Tijn.