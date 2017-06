Zwangere hond Fusee krijgt fotoshoot

Dat sommige vrouwen die in verwachting zijn een fotoshoot doen, weten we. Maar een fotoshoot voor een zwangere hond? Daar kijken we wel even van op.

Baasje Elsa leek het echter een goed idee. Toen ze erachter kwam dat haar beste vriend, zoals ze het zelf zegt, in verwachting was, hoefde ze niet lang na te denken. Om het te vieren besloot ze hond Fusee een fotoshoot cadeau te doen.

Fusee is inmiddels bevallen en de kleintjes en zij maken het goed, zo liet Elsa woensdag weten. Dit tot grote vreugde van veel twitteraars en buitenlandse media, die maar geen genoeg lijken te kunnen krijgen van de schattige beelden.

Een filmpje van de pasgeboren moeder met haar kroost kon natuurlijk niet uitblijven.

