We worden blij van onze collega’s

We houden van leuke collega’s. Zij dragen het meest bij aan ons werkplezier en dit mondt niet zelden uit in een liefdesrelatie. Maar niet alleen op de werkvloer, ook buitenshuis verkeren we graag in hun gezelschap blijkt uit onderzoek. Enkele feitjes over ons werkplezier in het kort.

84

Hoewel meer dan de helft van de door Manutan ondervraagde kantoor-, werkplaats- en magazijnpersoneelsleden zich wel eens ergert aan hun vakgenoten, zegt 84 procent veel waarde te hechten aan aardige collega’s. Voor hen zijn goede collega’s goud waard.

Top 3

84% procent noemt leuke collega’s als belangrijke factor in het werkplezier. Op nummer 2 staat, met 69 procent, goede faciliteiten zoals een bureau en ergonomische accessoires. En voor een op de drie zijn borrels, feestjes en uitjes belangrijk.

43

Goede verhoudingen met collega’s worden zo belangrijk gevonden dat 43 procent elkaar ook buiten werktijd ziet. Onder kantoorpersoneel is dat 45 procent en onder magazijnmedewerkers 38 procent.

Wat voor relaties?

42 procent zegt echt bevriend te zijn met een of meer collega’s. Maar het gaat nog verder. 15 procent heeft weleens een relatie met iemand van de werkvloer gehad en 22 procent is weleens verliefd geweest op een naaste medewerker.

55

Ergeren aan collega’s doen we ook, zegt zo’n 55 procent. Maar opvallend genoeg wordt openlijk klagen over het werk of over collega’s juist als een van de grootste irritatiebronnen gezien.

Goeie koffie

Wat werknemers ook heel belangrijk vinden zijn een goede bak koffie of een momentje rust. Nederlandse werknemers kunnen niet zonder koffie. 64 procent gaat na een ‘lekker bakkie’ met meer plezier aan het werk.