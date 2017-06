Waan je op Zweinstein met Harry op je tijdlijn

Iemand laten zweven met de spreuk 'Wingardium Leviosa' gaat je waarschijnlijk nooit lukken. Maar Facebook heeft speciaal voor de twintigste verjaardag van Harry Potter wel een leuke feature toegevoegd waarmee jij jouw toverkunsten aan je vrienden kunt tonen.

Het allereerste boek van Harry Potter verscheen op 26 juni 1997 in de boekwinkels. Hoewel de eerste druk van De Steen der Wijzen slechts vijfhonderd exemplaren telde, zijn er inmiddels zo'n 500 miljoen exemplaren van de zeven Potter-boeken verkocht. Ter ere van het jubileum zijn diverse bedrijven magische acties gestart.

Hocus Pocus op Facebook

Facebook heeft op maandag een Harry Potter 'easter egg' ingebouwd. Elke gebruiker die op maandag in een comment of eigen bericht de Engelse naam van een van de vier huizen van toverschool Zweinstein invoert, krijgt allerlei magische effecten op zijn beeldscherm te zien. De naam van de huizen hebben bovendien ieder een eigen kleur: Gryffindor is rood, Hufflepuff oranje, Ravenclaw blauw en Slytherin groen. Last van keuzestress? Ook met 'Harry Potter' wordt de magie losgelaten.

#HarryPotter20

Ondanks dat het alweer even geleden is dat J.K. Rowling het laatste boek uit de zevendelige Harry Potter-serie heeft uitgebracht, blijft het een populair onderwerp op Twitter. Alleen al in het afgelopen jaar zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen Harry Potter-gerelateerde tweets verstuurd. De meeste gebruikte emoji's in tweets over Harry Potter zijn de bril, een boek en een glazen bol. Speciaal voor het jubileum is daar op maandag een nieuwe emoticon bij gekomen. Gebruik je deze week de hashtag #HarryPotter20, dan krijg je een afbeelding van Harry's litteken en een bril in je tweet.

Alle Harry Potters verzamelen!

Bloomsbury, de eerste uitgever van Harry Potter en De Steen der Wijzen, kon natuurlijk niet achterblijven met de vieringen. Ter ere van het jubileum werden honderden kinderen in Harry Potter kostuum opgetrommeld om het wereldrecord 'meeste mensen verkleed als Harry Potter' te verbreken. In totaal droegen 676 kinderen uit Boston een Hogwards schooluniform, een bril, toverstaf en (nep) litteken. Om geletterdheid te promoten kreeg ieder kind een exemplaar van het eerste boek mee naar huis en de uitgeverij brengt ook nog eens vier nieuwe edities van De Steen der Wijzen uit, één voor elk huis.