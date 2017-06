Twaalf mensen overleven bosbrand dankzij watertank

Door bosbranden in het midden van Portugal zijn tientallen doden gevallen. Twaalf mensen wisten op ingenieuze wijze aan de vlammenzee te ontsnappen: ze verstopten zich in een watertank.

Zes uur in watertank

De inwoners zaten als gevolg van de brand als ratten in de val: „We zouden allemaal zijn overleden als die tank er niet was geweest”, aldus overlevende Maria do Céu Silva. Onder de overlevenden bevond zich ook een 95-jarige vrouw.

De Portugezen hielden zich meer dan zes uur lang schuil in de watertank. De twaalf mensen konden niet door hulpdiensten gered worden, omdat de toegang tot hun dorp Nodeirinho was afgesloten door de brand. Voor veel bewoners in de nabije omgeving liep dat minder goed af. Zij verstopten zich veelal in hun auto om aan de vlammenzee te ontkomen. De politie trof al zo'n dertig verkoolde lichamen aan in auto's.

Ook zeker tien inwoners van Nodeirinho werden verkoold in hun auto aangetroffen: „Zij waren vrienden van mij, goede vrienden. Een 21-jarige inwoner is nog niet gesignaleerd, wie weet wat daarmee is gebeurd", aldus Silva.

Maria do Céu Silva ontpopte zich tot absolute held door de watertank bij haar woning te gebruiken om inwoners in veiligheid te brengen. Ze kwam op het idee toen ze een manier zocht om haar gehandicapte moeder te redden: „Mijn man zei dat ik haar in de bus moest stoppen, maar ze kon er niet op eigen kracht in komen en zei: ‘laat me hier op de grond maar sterven’”, vertelt Silva tegenover de Portugese krant Correio da Manhã.

Uiteindelijk lukte het met hulp van haar zoon om haar moeder in de watertank te krijgen. Daarna kwamen nog eens elf mensen de tank binnen. Door elkaar nat te houden konden ze voorkomen dat ze brandwonden door de immense hitte zouden oplopen. Op die manier wisten de twaalf inwoners van Nodeirinho de brand te overleven.