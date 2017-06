Squats doen met je hond en andere sporten met dieren

Genoeg bewegen is gezond en daarnaast kan sporten een hele fijne hobby of uitlaatklep zijn. Maar als het regent, je moe bent of gewoon even niet gemotiveerd, kan het knap lastig zijn om alsnog te gaan. De oplossing? Samen met een goede vriend sporten. En wie is er nou een betere vriend dan een dier? Dat blijkt, de nieuwe rage is squatten met je hond.

Fitness met je kat

Sporten met dieren wint sowieso wel flink aan terrein. Instagrammer en model Travis DesLaurier heeft naast zijn grote spierballen en knappe kop nog iets mee: zijn kat Jacob. Hij won vele vrouwen- én mannenharten door te fitnessen met zijn kat. Dat nam hij overigens vrij letterlijk.

Yoga met geitjes

Ook razend populair in sportland is je yogamat delen met geitjes. De kleine dieren zijn niet alleen heel schattig, ze zorgen ook voor de nodige afleiding omdat ze je in de vreemde poses graag als klimrek gebruiken. Je traint niet alleen je lenigheid, ook je lachspieren krijgen een goede workout. Daarbij is de enorme dosis schattigheid die je erbij krijgt natuurlijk ook niet ongezond. Enige nadeel: de geitjes rieken niet altijd even fris.

Wandelen met alpaca's

Ben je niet van het intensieve sporten maar beweeg je wel graag? Dan is wandelen waarschijnlijk iets dat je met enige regelmaat doet. Die activiteit kun je makkelijk een upgrade geven. Wat dacht je van wandelen met alpaca's? Bij Metro probeerden we het al een keer uit. En we zagen dat het goed was.