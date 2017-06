Sirenes door heel Amsterdam voor zieke kinderen

Doorgaans zijn sirenes geen goed teken als kinderen ziek zijn. Maar vanmiddag is het toch even speciaal voor kinderen met een chronische ziekte of handicap een loeihard lawaai in de hoofdstad. Niet schrikken dus als je rond half zes in de stad bent en het kabaal van de hulpdiensten hoort.



Vrijdag vindt namelijk weer het KinderBeestFeest in Artis plaats. Ongeveer vijfduizend chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap worden in de watten gelegd in het dierenpark. Samen met broertjes, zusjes en ouders mogen ze een avond feest vieren in de stadsdierentuin. Een deel van de kinderen krijgt een lift van brandweer, ziekenwagen of politieauto.

In de watten

Er zijn in totaal vijfhonderd wagens in touw om de kinderen op en neer te rijden, weet RTV NH. Vijftienhonderd vrijwilligers zijn actief om de kinderen de beste dag ooit te bezorgen. Niet voor het eerst: het is alweer de achttiende editie van KinderFeestBeest. Kinderen uit ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland worden deze dag even extra in de watten gelegd.