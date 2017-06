Agente mist niet-reanimerenpenning en redt leven

Een hoofdagente van de Politie Haarlemmermeer heeft in een aangrijpende blog over haar ervaringen geschreven tijdens een reanimatie. Ze zag een niet-reanimatiepenning over het hoofd en verleende daarom eerste hulp. „Waarom reanimeren jullie hem?” vraagt een omstander. „Hij heeft een reanimeer-mij-niet-ketting om. Hebben jullie die niet gezien?”

Het is een zonnige vrijdag als de agente tijdens haar dienst gezelschap krijgt van de 16-jarige Louise, een scholiere van de middelbare school. „Laten we hopen dat we nog een mooie aanhouding hebben vandaag”, grapt de agente tegen de scholiere voorafgaand aan de dienst. Het meisje glundert.

Tot er een melding binnenkomt van een reanimatie. „Het is dan wel geen aanhouding waar we stiekem op hoopten, maar wel een situatie waarin wij als politie het verschil kunnen maken en er alles aan doen om iemands leven te redden”, aldus de agente in haar blog. „Het is lastig om een meisje van zestien op een reanimatie voor te bereiden. Het is niet iets wat een meisje van die leeftijd zou moeten meemaken.”

Vechten

Eenmaal ter plaatse ziet de agente dat het slachtoffer midden op straat ligt. Louise wordt direct geconfronteerd met een slachtoffer die op straat voor zijn leven vecht. „Ik rijd langs de plek waar het slachtoffer op de grond ligt en parkeer ons dienstvoertuig expres een stuk verderop zodat Louise er niet direct naar hoeft te kijken. ‘Ik wil dat jij in de auto blijft zitten’, zeg ik direct tegen Louise. Ze stemt hiermee in.”

Collega’s van Buiten Bewaking Schiphol zijn al bij het slachtoffer. De agente biedt aan om de reanimatie over te nemen. „Ik heb mijn handen op de borstkas van het slachtoffer geplaatst. De secondes die voorbij gaan, lijken minuten te duren.”

Kippenvel

Na ongeveer tien minuten wordt de ‘Lucas’ op de borstkas van de man aangesloten. De Lucas is een automatisch reanimatieapparaat wat de handmatige compressie op de borstkas van agenten overneemt. „Ik kan nu stoppen en doe dit met een positief gevoel want de man heeft tenslotte een hartslag.”

De politieagente loopt richting de omstanders om te informeren hoe het met hen gaat. Daar loopt ze een bekende tegen het lijf, die een collega van het slachtoffer blijkt te zijn. „Waarom reanimeren jullie hem?” vraagt mij. „Hij heeft een reanimeer-mij-niet-ketting om. Hebben jullie die niet gezien?”

„Ik schrik en voel direct kippenvel van mijn tenen tot aan mijn kruin”, beschrijft de agente. „Die ketting heb ik echt niet gezien. Toch?”

Hartslag

Inmiddels hebben ambulancemedewerkers de penning gevonden, maar besluiten toch de hulpverlening door te zetten omdat het slachtoffer een hartslag heeft. Het slachtoffer, ‘H.’, wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

„Mijn collega en ik houden Louise regelmatig tussendoor op de hoogte terwijl zij in ons dienstvoertuig zit. Ze is zichtbaar onder de indruk en zegt het bijzonder te vinden om alle politieagenten en ambulancemedewerkers zo in actie te zien om het leven van de man te redden.”

Blij

Na twee weken is het slachtoffer weer bij bewustzijn. De agente ontvangt een berichtje over zijn toestand. „H. heeft eindelijk door dat zijn leven meer waard is en is akkoord gegaan met een pacemaker. Hij is blij dat zijn ketting achter zijn nek is gevallen. Keep up the good work!”

„Wauw! Ik word even stil als ik dit lees. Bij dit bericht krijg ik een foto van een zichtbaar stralende H. opgestuurd. Het is gek om hem nu op die manier te zien en deze foto tovert bij mij dan ook een grote glimlach op mijn gezicht. Wat een geluk dat de ketting achter zijn nek is gevallen!"

Mooiste beroep

„Binnen de politie krijgen wij als agenten een hoop mooie, bijzondere, grappige maar ook heftige situaties voor onze kiezen. Op mijn (nu) 23-jarige leeftijd besef ik me al te goed dat je van het leven moet genieten”, besluit de agente haar blog. ,,Ik heb voor dit werk gekozen omdat ik een verschil wil maken. Dit is waar ik het voor doe. Dit is wat het politiewerk zo mooi maakt en waarom het voor mij het mooiste beroep is wat er bestaat.”

Jaarlijks worden circa 4.500 niet-reanimerenpenningen verstrekt. De penning is een draagbare wilsverklaring waarop staat dat je wenst dat niemand een reanimatie mag starten. Sommige mensen willen niet gereanimeerd worden, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige ziekte.