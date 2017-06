Professor maakt alleenstaande moeder dolgelukkig

De Amerikaanse professor Sally Hunter heeft een student en alleenstaande moeder dolgelukkig gemaakt. Toen ze student Morgan King mailde over haar afwezigheid tijdens college, ontdekte ze dat de vrouw niemand had kunnen vinden om op haar dochtertje te passen. De professor reageerde op een manier waar de student niet eens van had durven dromen. Daarover bericht Wate.com.

Hunter liet weten dat ze de kleine Korbyn mee naar de les mocht nemen als ze nog een keer problemen had om een oppas te vinden. Ze zou het kindje zelfs graag willen vasthouden tijdens het lesgeven.

Blij verrast plaatste King de mail op Twitter. „Ik ben zo dankbaar voor deze reactie. Ik ben letterlijk aan het huilen”, plaatste ze erbij.

Het bericht ging vervolgens al snel viral. De student wilde haar professor daarover inlichten, maar de vrouw was haar voor.

Twitteraars zijn vol lof over de actie van de professor.

Filmpje

Hunter is niet de eerste docent die zo liefdevol omgaat met de situatie. De man in onderstaand filmpje werd in 2015 ook al even beroemd toen hij het zoontje van een van zijn studenten op de arm nam tijdens college. Ook zij had geen oppas kunnen regelen.

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!