Afgekeurde politiepup maakt carrièreswitch

Als jonge pup was het voor Gavel al vroeg duidelijk: hij zou later politiehond worden. Helaas bleek tijdens zijn opleiding dat de herdershond niet geschikt was voor de job. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten maakte Gavel een bijzondere carrièreswitch.

Lees ook: Politiepup Bumper krijgt eigen Facebookpagina

Vorig jaar begon pup Gavel aan een opleiding om politiehond te worden. Een aantal maanden later moest hij echter zijn training afbreken. Wat bleek? De hond was te lief om slechteriken te lijf te gaan.

Gelukkig kwam er al snel een nieuwe baan op het pad waar zijn kwaliteiten juist heel goed van pas komen. Sinds het begin van dit jaar draagt de herdershond de titel 'Gravel VRD' (Vice-Regal Dog) en heeft hij zijn politiejas vervangen voor een outfit met het officiële embleem van Queensland.

Functiebeschrijving

De bijzondere positie werd speciaal voor Gavel gecreëerd. Medewerkers van het kantoor van de gouverneur van Queensland, de plek waar Gavel tijdens zijn training werd verzorgd, waren namelijk zo op de hond gesteld dat ze hem niet meer kwijt wilden. Gavel's taken omvatten onder andere het verwelkomen van tourgroepen, stress wegnemen bij werknemers en aanwezig zijn bij formele ceremonies. Een prima match voor de hond, die op deze manier kan knuffelen en spelen wanneer hij maar wilt.

Beoordelingsgesprek

Naar verwachting zal de aanstelling van Gavel niet van tijdelijke aard zijn. De baas van de hond is namelijk zeer positief over zijn functioneren. „Het is een geweldige toevoeging aan het kantoor, en ik hoop dat Gavel heel lang bij ons blijft", vertelt Paul de Jersey, gouverneur van Queensland, over zijn werknemer.