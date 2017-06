Politica dient motie in met kind aan de borst

Een baan hebben en kinderen opvoeden; het is soms lastig de goede balans daarin te vinden. Gelukkig kan de Australische politica Larissa Waters uitstekend multitasken. Eerder kwam ze al in het nieuws toen ze in de kamer haar baby borstvoeding gaf. Deze week had de kleine honger toen Waters naar voren wilde stappen om een motie in te dienen.

Hongerig

De moeder uit Queensland wilde een motie indienen toen haar drie maanden oude dochter Alia Joy van honger begon te krijsen. Het was voedertijd! Daarop besloot Waters om haar baby in een doek te wikkelen en tijdens haar werkzaamheden tegen de borst te houden. Een fraai staaltje multitasking!

Na het indienen van de motie deelde Waters het historische moment met haar Twitter-volgers: „Eerste keer dat ik een motie heb ingediend tijdens het geven van borstvoeding”, stelt ze daarin.

In mei van dit jaar ‘debuteerde’ de kleine Alia Joy al in de kamer. Sindsdien vergezeld ze haar drukke moeder wel vaker bij haar werkzaamheden.