Pas 7 jaar en nu al onderzoeker aan het AMC

De hoogbegaafde Laurent Simons is pas zeven jaar en heeft nu al twee klassen van het gymnasium afgerond. Een prestatie op zich, maar Laurent heeft alweer een nieuwe stap in zijn carrière gezet: hij doet sinds kort ook onderzoek aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Het gezin komt oorspronkelijk uit het Belgische Oostende en verhuisde twee jaar geleden naar Amsterdam. Daar volgt Laurent sinds 6-jarige leeftijd een versneld programma op een privéschool. Hij vliegt door de stof heen en kan eventueel volgend jaar al zijn diploma halen. „Hij zit in een eigen lokaal, dat trouwens naar hem is vernoemd, waar docenten hem lesgeven. Hij volgt ook lessen met andere kinderen voor de onderlinge interactie. En hij ziet natuurlijk andere kinderen in de pauzes", vertelt zijn vader tegen RTL Nieuws.

Jongste onderzoeker

Omdat Laurent nog weleens de medische boeken van zijn vader, die tandarts is, induikt, is het gezin naar de Universiteit van Amsterdam gestapt. Zodoende studeert hij nu een halve dag per week bij het ziekenhuis. „Op het AMC heeft hij de tijd van zijn leven", aldus zijn vader tegen het Parool. En hij heeft ook al een specialisatie: cardiologie. Volgens zijn vader hoopt hij hiermee zijn opa en oma, die beiden hartpatiënt zijn, te kunnen helpen.

Van Oxford tot Harvard

De kleine genie blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. „Gisteren waren we bij de universiteit van Oxford, om daar kennis te maken. Laurent had daar ook een gesprek met een professor van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard", zegt zijn vader. Al hoopt Simons stiekem zijn zoon voor een Europese universiteit kiest. „We blijven het liefst wel in Europa. In Amerika wordt mijn tandartsdiploma niet erkend, dat wordt wat lastig."

'Geen nerdy type'

De vader van de jongen benadrukt dat Laurent niet alleen maar met zijn neus in de boeken zit. „In het weekend is hij heel erg bezig met dj-lessen. Dat is heel erg tijdrovend", vertelt Simons „Hij is geen nerdy type. Hij gaat naar feestjes en zit achter de meisjes aan. Hij is niet alleen slim, hij is ook heel erg lief. Hij pakt mensen in omdat hij onschuldig en eerlijk is. Hij heeft geen dubbele agenda."