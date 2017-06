Moeder fotografeert 5-jarige zoon in jurkjes

De Canadese Crystal Kells heeft een prachtige fotoserie gemaakt van haar zoon die graag jurken draagt. De trotse moeder wil mensen inspireren om van zichzelf en hun kinderen te houden, gewoon zoals zij zijn.

In een blogpost, die nu viral gaat, vertelt ze uitgebreid over haar zoon Cian en zijn voorkeur voor jurken. „Hij houdt ervan om jurken te dragen, maar ook om een cape om te doen en een superheld te spelen”, vertelt Kells. „Hij weet dat hij een jongen is”, gaat ze verder. „Zijn geslacht bepaalt niet wat hij moet dragen of waarmee hij moet spelen.”

Liefde voor jurkjes

Tegen Metro UK vertelt Kells dat haar zoon elke dag zelf kiest wat hij wil dragen, en gewoon van jurkjes houdt: „99 procent van de tijd kiest hij voor een jurk in plaats van en shirt en broek. Het leukste hieraan vind hij het ronddraaien erin.”

„We hebben hem nooit geleerd 'dit is voor meisjes en dit is voor jongens' en dat zullen we ook nooit doen. Waarom zouden we? Wat maakt het uit?”, vraagt Kells zich af in haar blogpost. Bovendien, vertelt Kells aan Metro UK, „als kleine meisjes worden toegejuicht voor 'jongensachtige' gedragingen, waarom zouden we dan niet kunnen applaudisseren voor een jongen die vrouwelijke dingen omarmt?”

Zoon op één

Voor de Canadese moeder is het belangrijkste dat haar zoon gelukkig is. „Een ouder zijn betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Wat het voor mij betekent? Iemand anders op de eerste plaats zetten.”

En daar hoort volgens Kells bij dat je jouw kind helpt om de beste versie van zichzelf te worden „Ik wil dat mijn zoon opgroeit met het idee dat hij een stem heeft. Dat hij kan doen en worden wat hij maar wil.”

Inspiratiebron

Cian's vrijheid in de keuze van zijn kleding, heeft ook een positieve invloed op Kells gehad: „Hij heeft me geïnspireerd om van mijzelf te houden, om zelfvertrouwen te hebben, wat ik eerst niet had. Hij heeft me geleerd om meer lief te hebben en minder te beoordelen. Dat wil ik delen met andere mensen”, aldus de moeder tegen Metro UK.

Sinds het delen van haar foto's heeft Crystal vele positieve reacties ontvangen. De minder enthousiaste reacties neemt ze op de koop toe. „Natuurlijk is niet iedereen het ermee eens, en dat verwacht ik ook niet. Maar deze post is ook niet voor deze mensen. Het is voor mensen die mijn zoon willen loven en om mensen die dat niet doen iets te leren.”