Mislukkingen worden gevierd in het Failure Museum

„Learning is the only way to turn failure into succes”, prijkt er op de homepage van het Failure Museum. Fouten maken is menselijk, zo leert het aloude spreekwoord ons en dat vinden ze bij het Zweedse failure museum ook: hier worden mislukkingen gevierd. Met een doel.

In het museum vind je een collectie met mislukkingen op het gebied van innovatie. Uitvindingen die door bedrijven op de markt gebracht werden, maar die bepaald niet aansloegen. De reden hiervoor kan zijn dat het gewoonweg geen goede uitvinding was, maar de timing kan bijvoorbeeld ook het probleem zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van het Donald Trump-bordspel? Destijds een flop, maar in deze tijd zou het best weleens goed kunnen scoren. Al dan niet om de verkeerde redenen.

Groene saus

Andere uitvindingen die je vindt in het Failure Museum: groene saus van ketchupmeester Heinz, de bevroren lasagne van Colgate, parfum van motormerk Harley Davidson, maar bijvoorbeeld ook recentere uitvindingen als Google Glass. Dat dit laatstgenoemde product geen succes werd, zag het betreffende team van Google al een beetje aankomen van tevoren.

Het Failure Museum mag dan om mislukte innovaties draaien, maar hoopt zijn bezoekers een belangrijke boodschap mee te geven. Dr. Samuel West, curator van het museum, legde in gesprek met BBC uit dat ook grote bedrijven als Google en McDonald’s weleens de fout ingaan. Hierna gaan ze echter gewoon weer door. Een instelling die mensen ook moeten hebben: ik mag fouten maken, want daar kan ik weer van leren.

„80 tot 90 procent van de uitvindingen faalt. Maar als we deze niet tentoonstellen, kunnen we er ook niet van leren”, benadrukt West het belang van het museum. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens, want behalve dat we ervan kunnen leren, is het ook best grappig om een aantal mislukte uitvindingen op een rij te zien.

Benieuwd naar de tentoonstelling? Je bezoekt hem in het Zweedse Helsingborg.