Man vraagt dochter aanstaande ook ‘ten huwelijk’

De 26-jarige Grant Tribett wilde er alles aan doen om het huwelijksaanzoek aan zijn partner Cassandra Lynn onvergetelijk te maken. Hij ging daarom niet alleen op zijn knieën voor Cassandra, maar ook voor Cassandra’s 5-jarige dochter. „Adriana, mag ik je vader zijn, ik zal je beloven om je voor altijd lief te hebben en te beschermen?”

Grant maakte zijn aanstaande en haar dochter ’s ochtends wakker en vroeg ze of ze zich mooi wilden aankleden omdat ze ergens gingen ontbijten. Cassandra keek nog nergens van op, want ze doen dit soort dingen wel vaker. Eenmaal onderweg werd ze toch wel een beetje zenuwachtig en kreeg ze een vermoeden dat ze misschien wel ten huwelijk kon worden gevraagd.

Na het ontbijt reisde het stel af naar een mooi natuurreservaat, waar Grant zijn partner ten huwelijk vroeg. Nadat Cassandra ‘ja’ had gezegd, ging Grant opnieuw op zijn knieën en vroeg Adriana ook ‘ten huwelijk’. Het kleine meisje zo verbaasd dat ze antwoordde met: „dankje”. Grant vroeg nogmaals: „Was dat een ja of een nee?” Cassandra riep de hartverwarmende woorden: „Ja! Ik krijg eindelijk een vader mam! Yes, ik krijg eindelijk een vader!”

Een goede vriendin was bij het dierbare moment aanwezig om het aanzoek vast te leggen.