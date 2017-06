Lief: hond verzamelt golfballen om geld op te halen

Who's a good boy? Nou, wij hebben wel een idee: Davos. Een Berner sennenhond die ontzettend goed is in het speuren naar en het vinden van dingen die de meeste mensen zo over het hoofd zouden zien.

Zoals ballen. Waar de meeste honden (uitzonderingen daargelaten, natuurlijk) dit talent alleen als hobby gebruiken, hebben Davos en zijn baasje Al Cooper er een heuse inzamelingsactie van gemaakt.

Slechte golfer

Baasje Cooper is namelijk niet zo goed in golfen, maar hij vindt het wel leuk om te doen. En dus neemt hij Davos al een aantal jaren mee naar de baan. Daar kan de viervoeter zijn zoekskills gebruiken om alle misgeslagen ballen van zijn baasje op te halen.

Gedurende de jaren viel wel op dat Davos ontzettend veel ballen ophaalde. En dat inspireerde hen om deze door te verkopen voor 25 dollarcent per stuk. De opbrengst hiervan gaat naar de Animal Humane Society. Dat heeft volgens het lokale nieuwsstation KARE 11 al flink wat opgeleverd: 400 ballen, dus 100 dollar. Go Davos!

In onderstaande video zie je de hond in actie: