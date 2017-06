Konijn Morty is behoorlijk goed in het spel Jenga

Konijnen knagen graag op een stuk hout, maar Mordecai (of Morty) speelt liever spelletjes met blokjes hout. Het konijn blijkt de regels van Jenga aardig te snappen.

Voorzichtig is hij niet en of hij met zijn techniek ooit een spelletje zal winnen, dat is nog zeer onwaarschijnlijk, maar hij snapt het concept van de balkjes wel.

Geen sprongetjes

Volgens zijn eigenaren is de buiten opgegroeide Morty altijd een buitenbeentje geweest. „Morty vertoonde niet het normale konijnengedrag. Hij sprong en hupte niet vrolijk in het rond. Daarnaast krijg hij ook te maken met een botvliesontsteking. Hij kwam in een dierenasiel terecht, waarna hij over werd gezet naar People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) waar hij weer een warm thuis heeft gekregen."

Inmiddels rent Morty weer vrolijk in het rond, kijkt hij mee als zijn baasje een maaltijd klaarmaakt en speelt hij af en toe een potje Jenga.