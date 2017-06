Joey verschijnt in zomerjurk na weigeren korte broek

Wat doe je als je op een bloedhete dag in je korte broek geweigerd wordt op werk? Juist, dan kom je terug in de mooiste zomerjurk die je kunt vinden. Tenminste, dat deed Joey Barge uit het Engelse Buckinghamshire. En in die outfit mocht de callcentermedewerker (20) wel blijven. De foto's die hij op social media slingerde, werden vervolgens al snel een hit op Twitter.

Op zijn verhaal volgden bovendien tal van reacties. ‘Je bent mijn held’, ‘je ziet er fantastisch uit’ en ‘goed dat je je punt hebt gemaakt’ luiden enkele tweets. Ook kon hij op complimenten over zijn benen rekenen.

Zijn actie bleef ook na de jurkdag niet zonder resultaat. Joey’s baas heeft een mail naar het personeel verzonden waarin staat dat mannen bij zeer hoge temperaturen een driekwartbroek mogen dragen.

Het is voor Joey echter niet te hopen dat hij opnieuw voor roze in zijn nieuwe outfit wil gaan. Alleen de kleuren zwart, blauw en beige zijn als broek toegestaan. Maar een kleine overwinning is het zeker.

Lees ook: Annabel maakt jurken van Twix en theezakjes

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!