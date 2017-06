Kinderen met handicap dolblij met nieuw waterpark

Amerikaanse kinderen met een handicap kunnen hun geluk wellicht niet op deze zomer. Het gloednieuwe Morgan’s Inspiration Island in San Antonio, Texas, is ’s werelds eerste waterpark dat zich specifiek richt op deze doelgroep. Tijdens het openingsweekend beleefden honderden kinderen al de dag van hun leven.

„We beloven deze kinderen een plek te geven waar ze kunnen spetteren en spelen zonder belemmeringen, in een veilige en comfortabele omgeving”, stelde Gordon Hartman, oprichter van het park, voorafgaand aan de opening op de eigen website. Hij heeft met meerdere specialisten gewerkt om kinderen met allerlei verschillende handicaps een onbezorgde dag te laten beleven.

Het gehele park is toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn bovendien gratis waterproof rolstoelen beschikbaar. Via armbanden kunnen ouders te allen tijde de precieze locatie van hun kinderen achterhalen. Kinderen met een handicap krijgen gratis toegang tot het park, dat een uitbreiding is van Morgan’s Wonderland.

