Dove zangeres verbaast iedereen bij tv-auditie

Waar we vorige keer bij America's Got Talent nog versteld stonden van de 12-jarige buikspreker Darci Lynne Farmer die wereldwijd harten liet smelten, is er deze week een nog verbluffendere performance neergezet door de 29-jarige Mandy Harvey.



Harvey is zangeres en zingt prachtig. Nou is daar op zich niets speciaal aan, ware het niet dat Harvey sinds haar achttiende doof is, vanwege een ziekte. De zangeres kwam naar het programma samen met haar doventolk, die haar door het jurycommentaar heen hielp. Harvey kan nog wel praten, en vertelt bij haar auditie dat ze toon houdt door zonder schoenen te zingen, zodat ze aan de trillingen kan voelen waar ze in het nummer is gebleven.

De vrouw was in het verleden een geschoolde jazz-zangeres en liedjesschrijfster. Nadat ze doof werd stopte ze met haar werk, maar haar liefde voor muziek verdween niet. Sinds 2008 bracht de zangeres drie albums uit en recentelijk besloot ze mee te doen aan America's Got Talent.

Dat bleek een gouden zet: Harvey blijkt meer dan genoeg uit haar muzikale geheugen te kunnen putten en heeft ook nog eens een fantastische stem, zo vindt ook de jury. Jurylid Simon Cowell twijfelt dan ook geen seconde en slaat met de mededeling: ,,Mandy, hier heb je geen doventolk voor nodig", op de gouden zoemer, die ervoor zorgt dat Harvey rechtstreeks door is naar de liveshows.