Deze vrouw kan zich tot élk personage omtoveren

Deze vrouw kan zichzelf tot werkelijk elk bekend personage omtoveren. Of het nu om Jack Sparrow (Johnny Depp, Pirates of the Caribbean), Edward Scissorhands (eveneens Johnny Depp) of een personage uit een mangaserie gaat, Alyson Tabbitha draait er haar hand niet voor om.

Dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maar onderstaande foto’s liegen niet. We begrijpen meteen waarom Alyson meer dan 200.000 volgers op haar Instagramaccount heeft en ruim 150.000 op Facebook.

Alyson als Widowmaker uit de game Overwatch:

Alyson als Jack Sparrow:

Alyson als personage uit de mangaserie Attack on Titan:

Alyson als Leeloo uit de film The Fifth Element:

Alyson als Lestat (Tom Cruise) uit de film Interview with the Vampire:

Alyson als Edward Scissorhands: