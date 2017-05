Zo ziet de make-over van Suske en Wiske er uit

De beroemde striphelden Suske en Wiske hebben een make-over(tje) gehad. Zo heeft Wiske een strak gesneden jurkje, hippe laarzen en zelfs borsten gekregen. Suske is eigentijdser gemaakt met een rode hoodie.

Liefhebbers van de strip kunnen zich gaan verheugen op een nieuw avontuur. Standaard Uitgeverij in Antwerpen presenteert vandaag het nieuwste stripalbum ‘De Planeetvreter’ en onthult daarbij ook de nieuwe looks van de hoofdrolspelers. Vanaf woensdag ligt het 339e album in de winkel. En dat stripboek ziet er zo uit:

Nieuwe stijl

De Vlaamse striphelden gaan in het nieuwe verhaal meer gebruik maken van techniek. Ook de vormgeving is wat aangepast en er is geprobeerd nog meer actie in de verhalen te brengen.

De laatste aanpassingen waren alweer van tien jaar geleden. ,,In tien jaar tijd is er veel veranderd. Vooral voor de jonge lezer, die opgroeit in een tijd waar alles snel gaat en de techniek voorop staat'', meldt de uitgeverij. We gaan het beroemde tweetal ook wat vaker in het gewone leven zien: ze zijn niet echt continu meer op avontuur.

Voor de metamorfose is gekozen om de dalende verkoopcijfers van de laatste jaren een boost te geven, meldt het Belgische Nieuwsblad.

Marsmannetjes

Het nieuwste verhaal gaat over twee Marsmannetjes die eeuwen geleden op aarde werden ingevroren toen ze daar waren aangekomen om de planeet te vernietigen. Maar door de opwarming van de aarde ontdooien ze nu.

Suske en Wiske werden bedacht door Willy Vandersteen. Het eerste boek verscheen in 1945. Later werd de strip voortgezet door Paul Geerts, Marc Verhaegen en het huidige duo Luc Morjaeu (als tekenaar) en Peter Van Gucht (als scenarist) bij Studio Vandersteen.