Wijnaldum koopt voetbalschoenen voor jonge superfan

Liverpool-speler Georgino Wijnaldum oogst volop lof in de Britse media, omdat hij een jonge fan een geweldige verrassing heeft bezorgd. Hij schonk het ventje gratis voetbalschoenen. Dat meldt RTE Radio 1.

Naar Liverpool

De 11-jarige Paddy Mackessy is groot fan van Liverpool. Afgelopen weekend nam zijn moeder hem mee naar Anfield om de wedstrijd tussen zijn favoriete club en Middlesbrough te bekijken. Bij winst zou Liverpool zich plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Dat gebeurde en Paddy had een topdag.

Het mooiste moest echter nog komen. Maandag liep Paddy met zijn moeder in de stad. De jongen liep wat sportzaken binnen en werd op slag verliefd op een paar voetbalschoenen. Het bleek echter om een vrij duur paar te gaan. De 300 pond die het paar moest opbrengen, kon Paddy echt niet ophoesten.

Wijnaldum

In de winkel stond echter ook een speler van Liverpool, Georginia Wijnaldum. Paddy had een selfie gemaakt met de Nederlander en had met hem gepraat over het mooie paar schoenen dat hij had gezien. Op de vraag van Wijnaldum of hij ze ging kopen, reageerde Paddy dat de schoenen te duur waren. Toen zijn moeder hem belde, moest hij de zaak verlaten.

Terwijl de jongen zijn moeder dat verhaal vertelde, stapte een van de winkelmedewerkers naar buiten met het nieuws dat Wijnaldum het paar graag voor Paddy wilde kopen. Paddy en zijn moeder snelden vervolgens naar binnen: ,,Hij was zo’n aardige vent, heel benaderbaar en heel vriendelijk. Ik heb zijn hand geschud en hem gezegd dat dit echt heel aardig was van hem”, aldus moeder.