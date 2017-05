Weg naar geluk: leer jezelf regelmatig iets nieuws

Al járen dezelfde baan, dezelfde 'succes'-gerechten, dezelfde vrienden en dezelfde hobby. Vaak leren we in ons volwassen leven niet elke dag meer nieuwe dingen bij. En dat is best jammer. Het zou volgens de Britse schrijver Robert Twigger namelijk voor meer geluk zorgen. Hij pleit daarom voor 'micromastery': een methode waarbij je jezelf met kleine stapjes regelmatig een nieuwe vaardigheid aanleert of perfectioneert. Denk hierbij aan het bakken van een perfect ei, het laten groeien van een bonsaiboompje of het leren van de tango.

Geluk zit letterlijk in een klein hoekje. In zijn nieuwe boek 'Micromastery: Learn Small, Learn Fast and Find the Hidden Path to Happiness' beschrijft Twigger hoe je gelukkiger kan worden door jezelf regelmatiger iets kleins aan te leren. Eén probleem: in onze volwassen levens hebben we daar niet per se de tijd voor. „Als we ouder worden, staan we vaker 'uit' dan 'aan'", zegt Twigger tegen Independent. „We zijn minder geïnteresseerd in nieuwe dingen, omdat we niet genoeg tijd of energie hebben."

Micromastery

Daar komt 'micromastery' om de hoek kijken. Micromastery is het aanleren van diverse kleine, herhaalbare vaardigheden, beschrijft Twigger in zijn boek. We moeten ons niet alleen focussen op het volledig excelleren in een bepaald gebied, maar onszelf regelmatiger iets kleins aanleren zoals het maken van sushi, je handschrift verbeteren, jongleren of het kweken van de perfecte courgette. Denk je dat jij daar geen tijd voor hebt? Daar denkt Twigger anders over: iedereen heeft volgens hem de tijd voor micromastery. Je begint met iets heel kleins en makkelijks wat je leven niet al teveel beïnvloedt. Probeer elke keer als je de handeling opnieuw uitvoert, deze iets te perfectioneren.

Vast geroest

Door onze hersenen op deze manier te gebruiken en te ontwikkelen, roesten we niet vast in ons hoofd, aldus Twigger. Een bijkomend voordeel is dat je een beetje kan pronken met de nieuwe dingen die je hebt geleerd. Al moeten die complimentjes natuurlijk niet je enige drijfveer worden om iets nieuws te leren.