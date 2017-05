Uit volle borst zingen over kampioen Feyenoord

Feyenoord is kampioen en iedereen mag dat roepen, maar vooral ook zingen! De liefde voor de club is bij veel artiesten groot, zo blijkt uit de grote verscheidenheid aan Feyenoordliedjes die elkaar in rap tempo opvolgen. Voor al die fans die ook deze donderdag nog even willen nagenieten zetten we vijf toppers op een rij.

De recentste

Ooit blonk hij bij Feyenoord uit als linksback, waarmee hij een transfer naar Real Madrid in de wacht sleepte. Inmiddels maakt Royston Drenthe furore als rapper. Speciaal voor zijn eerste voetballiefde besloot hij het lied Champions te maken, samen met Remy Ridotto, U-Niq en Soul Sisters. Bescheiden zijn de mannen niet. Volgens hen is het de ‘meest memorabele track uit de Rotterdamse rapscene van de laatste jaren’. Eens?

De verrassendste

Brigitte Kaandorp zong afgelopen week bij RTL Late Night het lied Feyenoord gaat nooit verloren. De cabaretière gaf zelf aan verrast te zijn dat ze als Haarlemse was gevraagd voor het lied. Maar als een vriend van de enige echte John de Wolf je vraagt… Juist, dan zing je ook als Brigitte Kaandorp: ‘Die schaal, je wist het van tevoren, die is voor Feyenoord’. Het lied is gemaakt op de melodie van Wim Sonnevelds Het Dorp.

De ultieme meezinger

De Rotterdamse volkszanger Henk Numeijer liet zich voor zijn ode aan Feyenoord inspireren door het nummer Que Sera, Sera van Doris Day. De 79-jarige artiest was zo zeker van de titel dat hij het nummer Feyenoord kampioen al ruim van tevoren schreef.

Hét Feyenoordgevoel

Voor De Kuip schoot zanger Paul de Munnik de clip van zijn lied Geen club als Feyenoord. In het lied wilde hij het echte Feyenoordgevoel bezingen. Hij zit in onderstaand filmpje onder meer in de auto met de Rotterdamse acteur Martin van Waardenberg en met Lee Towers, die de spelers en Het Legioen afgelopen zondag nog toezong na de kampioenswedstrijd tegen Heracles.

Artiesten in spe

De buschauffeurs van de RET laten ook horen (enigszins) te kunnen zingen. Met hun versie van Neil Diamonds Sweet Caroline halen ze geld op voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dat de mannen plezier hebben gehad tijdens het maken van de video, blijkt wel hieronder.

En als je dan toch al deze filmpjes hebt bekeken, wil je deze vast ook nog weleens zien. Gemaakt door Feyenoord in samenwerking met M. en Het Huis van Asporaat:

