Twee Bengaalse tijgertjes geboren in Mexico

In een dierentuin in Mexico heeft zich een heugelijk feit voorgedaan, daar zijn namelijk twee Bengaalse tijgertjes geboren. Goed nieuws, want de Bengaalse tijger - in de volksmond soms ook wel witte tijger genoemd - is een van tijgersoorten die het meest met uitsterven wordt bedreigd. Naar schatting zijn er nu slechts nog 2500 exemplaren op de wereld.

In de natuur leeft de Bengaalse tijger vooral in Azië, maar dreigt het leefgebied langzaam te verdwijnen. Volgens een studie van het World Wide Fund for Nature zijn de mangroves die ze bevolken een van de eerste slachtoffers als de zeespiegel nog verder stijgt.