Tony's Chocolonely komt met Moederdag-reep

Dus wie knettergek is op zijn moeder, verrast haar zondag 14 mei met deze reep vol knettersuiker, witte chocolade en framboos. Tenzij je moeder niet van wit houdt natuurlijk. Maar daar hebben de chocolademakers ook wat op bedacht. Je kan de roze Moederdagwikkel ook bestellen met een andere chocoladereep.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!