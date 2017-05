Heb jij ook zo'n zin in een patatje choco?

Ben jij van fan chocola én patat? Dan hebben we goed nieuws. Vanaf nu kun je deze bijzondere combinatie ook in Nederland proeven. En je kan kiezen waar je naartoe gaat: Amsterdam of Rotterdam.

De Frietboutique heeft voor het bijzondere patatje de handen ineengeslagen met de Belgische chocolademaker Hands Off My Chocolate. Dat meldt de zaak op de eigen Facebookpagina.

Het eerste frietje chocoladesaus in Europa, zoals de zaak beweert, is het niet. In Roermond kon je bijvoorbeeld ook al eens smullen van een patatje choco. Verder is het gerecht vooral buiten Europa populair. Zo lanceerde McDonald’s in Japan vorig jaar de patat McChoco. En in Israël zou chocolade zelfs het populairst zijn als frietsaus.

Als je in eigen land wil blijven en wil proeven, moet je wel snel zijn. Het frietje vliegt in Amsterdam en Rotterdam namelijk maar tot en met 8 juni over de toonbank.