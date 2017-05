Politieagent voedt baby na ongeluk

Dat politieagenten een belangrijke baan hebben, moge duidelijk zijn. Woensdag bleek dat de baan van agent nog veel meer inhoudt dan boeven vangen en boetes uitschrijven. In Brabant schoot een man te hulp toen er twee baby's gevoed moesten worden.



De agent werd samen met zijn collega opgeroepen na een ongeluk bij Tilburg. Daar was een caravan losgeraakt van een auto en vol op een boom gebotst. Twee baby's in de auto moesten gevoed worden, de agent twijfelde geen moment en schoot meteen te hulp.

Geen gewonden

Er raakte gelukkig niemand gewond bij het ongeluk. Maar, meldde de bestuurder aan de agenten: er was een probleem. De twee baby's in de auto hadden beiden honger. Zonder twijfel stapte één van de agenten naar voren om te helpen. De agent, zelf kersverse vader, wist meteen wat hij moest doen. „De politiepapa liet zien dat hij dit perfect kon en zo konden beide baby's rustig gevoed worden”, schrijft de politie op Facebook.