Lookalike Messi veroorzaakt chaos

Wat gebeurt er als je sprekend lijkt op een van ’s werelds beste voetballers? Juist, dan worden fans helemaal gek. Zó gek zelfs dat je er bijna door de bak in kan vliegen. Maar dan heb je wel héél veel mensen het moment van hun leven bezorgd.



De Iraanse student Reza Parastesh weet er alles van. De man die als twee druppels water op FC Barcelona-ster Lionel Messi lijkt, ging afgelopen weekend in de Iraanse stad Hamadan met zó veel ‘fans’ op de foto dat de politie zich genoodzaakt zag in te grijpen. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

Parastesh reed in zijn auto toen inwoners hem tegenhielden. Omdat zo veel mensen een selfie met de lookalike wilden nemen, ontstond er een grote verkeerschaos. De politie besloot zijn auto daarom in beslag te nemen en de man naar het bureau te brengen.

Het zou volgens het persbureau weinig hebben gescheeld of hij was in de bak beland voor het verstoren van de openbare orde. De dubbelganger zelf zal er vermoedelijk wel om kunnen lachen. Sinds hij een paar maanden geleden voor het eerst een Barcelona-shirt aantrok, staat de telefoon roodgloeiend. Hij heeft er zelfs al een modellencontract aan overgehouden.

En aangezien de student er alles aan doet om Messi's bewegingen te imiteren, moeten we ook niet gek opkijken als er ineens een filmpje opduikt met een weergaloze voetbalactie van de lookalike.