Lak. Door Tijn: zieke Tijn komt nog 1 keer in actie

Ken je Tijn van Kolsteren nog? De ongeneeslijke zieke Tijn haalde eind december met zijn actie tweeënhalf miljoen op voor 3FM Serious Request en liet heel Nederland nagels lakken. De Brabantse Tijn komt opnieuw in actie om geld op te halen voor onderzoek naar hersenstamkanker, dit keer voor Stichting Semmy.

Zijn doel? Tijn wil minstens 1 miljoen euro ophalen, zodat de stichting een nieuwe behandelmethode naar Nederland kan halen. Voor de 6-jarige Tijn komt dit te laat, want hij kan niet meer beter worden. Tijn wil kinderen met dezelfde ziekte als hij een kans geven.

Lees ook: Grote vraag naar nagellak door actie zieke Tijn

Eigen nagellak lijn

De dappere jongen is zijn eigen nagellak lijn begonnen in vier van zijn lievelingskleuren: blauw, paars, rood en roze. Voor 10 euro heb je een potje. De lakjes zijn hier te koop.

Youp van 't Hek en Wendy van Dijk

Tijn krijgt al flink wat steun, want Youp van ’t Hek en Wendy van Dijk zijn naast Tijn het gezicht van de actie. ,,Ik zag Tijn tijdens zijn Serious Request en ik vind het zo'n bijzonder mannetje, zijn ziekte grijpt me enorm aan en ik dacht: er moet wat gebeuren," zei Youp dinsdagavond in RTL Late Night.