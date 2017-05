In dit dorp is alles in regenboogkleuren

Vind je de gemiddelde Nederlandse stad te saai en te grijs? Dan is het wellicht tijd om een ticket te boeken naar Indonesië. Daar ligt één van de meest kleurrijke, zo niet het kleurrijkste dorp ter wereld. In Kampung Pelangi is alles gekleurd.

Regenboogdorp

Letterlijk betekent Kampung Pelagi dan ook 'regenboogdorp'. In het dorp staan 232 verschillende huizen die allemaal geverfd zijn in verschillende, felle kleuren. Ook zijn er een hoop prachtige muurschilderingen te zien. Dat is niet altijd zo geweest, voor de stad zo vrolijk oogde, was er hoognodig een metamorfose nodig.



Zo hoognodig dat de overheid besloot om Kampung Wonosari, zoals het dorp eerder heette, 22.000 dollar te geven om de boel op te knappen. Ook moest de stad meer toeristvriendelijk worden, en dat lijkt met deze bijzondere renovatie goed te zijn gelukt.

Goed voorbeeld

Het is niet het eerste dorp in Indonesië dat zo vrolijk gekleurd is. Kampung Pelagi nam een voorbeeld aan Kampung Kali Code in Yogyakarta en Kampung Tridi in Malang. Dat waren de eerste dorpen die een nieuw likje verf kregen.