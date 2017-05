Hond Eroc stormt al skateboardend op BBC af

De Britse hond Eroc steelt momenteel op Facebook de show. Dat doet hij door al skateboardend af te stormen op een kantoor van de BBC.

Deze keer kon de beveiliging hem nog tegenhouden, maar Eroc gaat het ongetwijfeld opnieuw proberen.

Baasjes Claire en Joel vertellen supertrots hoe Erocs liefde voor skateboarden begon. „Een kind verloor zijn skateboard uit het oog toen hij een slokje water wilde nemen bij de fontein. Eroc greep vervolgens zijn kans.” Sindsdien is de skateboard zijn beste vriend.

Meer talent

Eroc is echter lang niet de enige goede skateboardhond. Op YouTube wemelt het van het talent. Een kleine greep:

De spectaculairste, goed voor een Guiness World Record:

Hond Bamboo maakt wel een heel mooie rit:

Ook Ziggy Trixx trekt volle zalen:

En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, een compilatie:

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!